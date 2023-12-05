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Milyonların gözü asgari ücret zammında! Maaşlar netleşiyor: Uzman isim A Haber'de rakam verdi

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Giriş: 05.12.2023 22:13
Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oluyor! Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için komisyon görüşmesi bu hafta gerçekleşecek. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, A Haber’de asgari ücret zammına ve masada yer alacak senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda masadaki rakamlar neler? İşte detaylar...
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