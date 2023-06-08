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Milyonların gözü asgari ücret zammında

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Giriş: 08.06.2023 09:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Milyonlarca çalışanın gözü temmuzda yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Beklenti ne yönde? Detayları çalışma ekonomisti Tarkan Zengin ile konuştuk.
Milyonların gözü asgari ücret zammında
Milyonların gözü asgari ücret zammında
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