08 Haziran 2023, Perşembe
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Milyonların gözü asgari ücret zammında
Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Milyonlarca çalışanın gözü temmuzda yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Beklenti ne yönde? Detayları çalışma ekonomisti Tarkan Zengin ile konuştuk.