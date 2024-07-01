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Milyonların gözü 3 temmuzda! Memur ve emeklinin beklediği zam oranı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 10:48
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği ara dönem zam oranı, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla belli olacak. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
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