Milyonların gözü 3 Temmuz'da! Enflasyon rakamları açıklanacak, zamlar ne kadar olacak?

Memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da. Emekli ve memurlar ne kadar zam alacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz değerlendirdi.

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