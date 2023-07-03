03 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Milyonlarca gence iş kapısı

Milyonlarca gence iş kapısı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2023 10:46
Milyonlarca gence iş kapısı açılacak. Kamuda da dönüşümlü iş paylaşımı modeli uygulanacak. 2 milyona yakın işletmeye prim desteği sürecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gabar’dan sonra Kato’da petrol müjdesi
Gabar’dan sonra Kato’da petrol müjdesi
Memur ve emekliye zam oranı....
Memur ve emekliye zam oranı....
Milyonlarca gence iş kapısı
Milyonlarca gence iş kapısı
Noterde gayrimenkul satışı başlıyor!
Noterde gayrimenkul satışı başlıyor!
Borç yapılandırmada son gün!
Borç yapılandırmada son gün!
Kiracı ve ev sahibi hakları neler?
Kiracı ve ev sahibi hakları neler?
Memur ve emekliye zam formülleri!
Memur ve emekliye zam formülleri!
Gözler haziran enflasyonunda
Gözler haziran enflasyonunda
Memura ne kadar zam yapılacak?
Memura ne kadar zam yapılacak?
Kabine toplanıyor! Memur ve emekliye zam...
Kabine toplanıyor! Memur ve emekliye zam...
Bakanlık site aidatı artışına el koydu!
Bakanlık site aidatı artışına el koydu!
Vergi borcu olanlar dikkat!
Vergi borcu olanlar dikkat!
Daha Fazla Video Göster