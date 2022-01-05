Milyonlarca emekliyi ilgilendiren teklif TBMM’de! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ve memurların ne kadar zam alacakları belli oldu. Peki zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? 2022 yılında AGİ verilecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında merak edilenleri yanıtladı.

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