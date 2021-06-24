Milyonlarca emekliye müjde! Temmuz ayında cepler bayram edecek...

Milyonlarca emekli temmuz ayında birçok kazanç elde edecek. 5 Temmuz'da memurların ve emeklilerin maaş zammı belli olacak. 13,5 milyon emekli için temmuz ayı iple çekiliyor. Maaşlara yapılacak zammın yanında, Kurban Bayramı ikramiye ödemelerinin erkene çekileceği öne sürüldü. Zamlı emekli maaşı ve ikramiye ödemelerini alacak vatandaşlar derin nefes alacak. 5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde yer alan TÜFE tahminine göre hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine yüzde 7.67 zam bekleniyor. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.