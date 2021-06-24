24 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Milyonlarca emekliye müjde! Temmuz ayında cepler bayram edecek...

Milyonlarca emekliye müjde! Temmuz ayında cepler bayram edecek...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2021 10:50
Güncelleme:24.06.2021 10:51
Milyonlarca emekli temmuz ayında birçok kazanç elde edecek. 5 Temmuz'da memurların ve emeklilerin maaş zammı belli olacak. 13,5 milyon emekli için temmuz ayı iple çekiliyor. Maaşlara yapılacak zammın yanında, Kurban Bayramı ikramiye ödemelerinin erkene çekileceği öne sürüldü. Zamlı emekli maaşı ve ikramiye ödemelerini alacak vatandaşlar derin nefes alacak. 5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde yer alan TÜFE tahminine göre hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine yüzde 7.67 zam bekleniyor. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.
Milyonlarca emekliye müjde!
Milyonlarca emekliye müjde!
Piyasalar günde nasıl başlıyor?
Piyasalar günde nasıl başlıyor?
İstanbul dünyanın yeni lojistik üssü olacak
İstanbul dünyanın yeni lojistik üssü olacak
Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı
Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı
Emekliler çifte bayram yapacak!
Emekliler çifte bayram yapacak!
Milyonlarca esnafa yeni kredi ve faiz kolaylığı!
Milyonlarca esnafa yeni kredi ve faiz kolaylığı!
Kredi ve kredi kartı borcu olana iyi haber!
Kredi ve kredi kartı borcu olana iyi haber!
Trafik sigortasında yeni dönem!
Trafik sigortasında yeni dönem!
Piyasalar günde nasıl başlıyor?
Piyasalar günde nasıl başlıyor?
Firmalara faizsiz destek
Firmalara faizsiz destek
850 bin esnafa nefes: Borç yapılandırmada büyük kazanç
850 bin esnafa nefes: Borç yapılandırmada büyük kazanç
Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor!
Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor!
Daha Fazla Video Göster