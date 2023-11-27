Milyonlarca emekliye ikramiye! Kapsam genişliyor… Ne zaman yatacak?

Cumhuriyet ikramiyesinin kapsamı genişliyor. Düzenleme ile birlikte çalışan emeklilere de ödeme yapılacak. Dul ve yetimler de alacak mı? İkramiyeler ne zaman yatacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm detayları anlattı.

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