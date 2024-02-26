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Milyonlarca emeklinin gözü TBMM’de! Bayram ikramiyesine ilişkin düzenleme yarın Genel Kural’da

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 18:08
Emeklinin bayram ikramiyesi 3 bin lira oluyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenleme yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geliyor.
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