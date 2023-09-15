15 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Milyonlarca emeklinin gözü TBMM'de

Milyonlarca emeklinin gözü TBMM'de

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2023 14:29
Milyonlarca emekli, maaş düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini bekliyor. A Haber muhabiri Esra Akyürek ve konuğu merak edilenleri yanıtladı.
Milyonlarca emeklinin gözü TBMM’de
Milyonlarca emeklinin gözü TBMM'de
İşte altında son durum
İşte altında son durum
Fas’taki depremin mağduru İsra bebek
Fas’taki depremin mağduru İsra bebek
Ara zam mı ikramiye mi? İşte formüller
Ara zam mı ikramiye mi? İşte formüller
Avrupa’da enerji krizi endişesi!
Avrupa'da enerji krizi endişesi!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
İstanbul’da suya yüzde 25 zam geldi
İstanbul'da suya yüzde 25 zam geldi
Çay hasadında üçüncü sürgün!
Çay hasadında üçüncü sürgün!
Malatya’da ticaret canlandı!
Malatya'da ticaret canlandı!
Gıda Komitesi ilk toplantısını yaptı
Gıda Komitesi ilk toplantısını yaptı
Gram altın düşecek mi?
Gram altın düşecek mi?
Trabzon’dan dünyaya somon ihracatı!
Trabzon'dan dünyaya somon ihracatı!
Daha Fazla Video Göster