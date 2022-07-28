28 Temmuz 2022, Perşembe
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Milyonlarca emekli bekliyordu: Maaş farkı bugün hesaplara yatırılıyor
Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farkları bugün hesaplara yatırılıyor. Yaklaşık 2,5 milyon kişiye toplamda 6 milyar 447 milyon liralık ödeme yapılacak.