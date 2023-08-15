15 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Milyonlara zam hesabı! Memur ve memur emeklisine ilk teklif! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek yeni maaşlar

Milyonlara zam hesabı! Memur ve memur emeklisine ilk teklif! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek yeni maaşlar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2023 09:15
Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ederken, hükümetin 2024 ve 2025 yılı için teklifleri netleşti. Yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren zam teklifi 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 oldu. Bakan Vedat Işıkhan, enflasyon farkı ile beraber ocak zammının yüzde 42 civarında olacağını belirtti. Peki zam teklifi memur maaşlarına nasıl yansıyacak? Kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek yeni maaş tabloları...
Piyasalar güne nasıl başlayacak?
Piyasalar güne nasıl başlayacak?
Milyonlara zam hesabı!
Milyonlara zam hesabı!
Memura ilk zam teklifi belli oldu
Memura ilk zam teklifi belli oldu
İşte hükümetin zam teklifi
İşte hükümetin zam teklifi
Hükümet nasıl bir teklifte bulunacak?
Hükümet nasıl bir teklifte bulunacak?
Kamuda ilk zam teklifi bugün bekleniyor!
Kamuda ilk zam teklifi bugün bekleniyor!
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
Hükümetin zam teklifi ne olacak?
Hükümetin zam teklifi ne olacak?
Toplu sözleşmede kritik gün bugün
Toplu sözleşmede kritik gün bugün
Ev fiyatlarını düşürecek hamle!
Ev fiyatlarını düşürecek hamle!
Gözler 14 Ağustos’a çevrildi
Gözler 14 Ağustos'a çevrildi
İlk konut için destek sinyali
İlk konut için destek sinyali
Daha Fazla Video Göster