15 Ağustos 2023, Salı
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Milyonlara zam hesabı! Memur ve memur emeklisine ilk teklif! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek yeni maaşlar
Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ederken, hükümetin 2024 ve 2025 yılı için teklifleri netleşti. Yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren zam teklifi 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 oldu. Bakan Vedat Işıkhan, enflasyon farkı ile beraber ocak zammının yüzde 42 civarında olacağını belirtti. Peki zam teklifi memur maaşlarına nasıl yansıyacak? Kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek yeni maaş tabloları...