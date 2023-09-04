MİLYONLARA YENİ MAAŞ! Maaşlara nasıl yansıyacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

TÜİK, Ağustos 2023 dönemi için Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE) açıkladı. Buna göre enflasyon ağustos ayında aylık bazda yüzde 9,09 artarken, yıllık bazda ise yüzde 58,94 oldu. 2 aylık enflasyona ve 6 aylık enflasyon tahminlerine göre emekli aylıkları şöyle değişecek…

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