Milyonlara yeni maaş! İşte asgari ücretle değişen maaşlar | Aile desteği bayram öncesi ödenecek

Milyonların beklediği asgari ücrette ara zam belli oldu. Yeni asgari ücret 5 bin 500 TL oldu maaşlar da değişti. Açıklanacak enflasyonla birlikte yılın ikinci yarısında alınacak maaş artış oranı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla, memur ve emeklinin zam oranı da netleşecek. Yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı maaşa yansıyacak. Öte yandan aile desteği başlıyor. Kim yararlanacak? Kaç lira ödenecek? Ne zaman ödenecek? Nasıl başvurulacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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