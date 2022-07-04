04 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Milyonlara yeni maaş! İşte asgari ücretle değişen maaşlar | Aile desteği bayram öncesi ödenecek

Milyonlara yeni maaş! İşte asgari ücretle değişen maaşlar | Aile desteği bayram öncesi ödenecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2022 09:53
Milyonların beklediği asgari ücrette ara zam belli oldu. Yeni asgari ücret 5 bin 500 TL oldu maaşlar da değişti. Açıklanacak enflasyonla birlikte yılın ikinci yarısında alınacak maaş artış oranı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla, memur ve emeklinin zam oranı da netleşecek. Yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı maaşa yansıyacak. Öte yandan aile desteği başlıyor. Kim yararlanacak? Kaç lira ödenecek? Ne zaman ödenecek? Nasıl başvurulacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milyonlara yeni maaş
Milyonlara yeni maaş
Uzman ekonomistten flaş altın tahmini
Uzman ekonomistten flaş altın tahmini
Castorone gemisi Çanakkale Boğazı’nda
Castorone gemisi Çanakkale Boğazı'nda
Memur ve emekli zammı...
Memur ve emekli zammı...
Sigara fiyatlarına zam geldi mi?
Sigara fiyatlarına zam geldi mi?
Buğday ve arpada devlet desteği arttı
Buğday ve arpada devlet desteği arttı
Asgari ücret için vergiden ne kadar feragat edildi?
Asgari ücret için vergiden ne kadar feragat edildi?
Maaşlara nasıl yansıyacak?
Maaşlara nasıl yansıyacak?
İikramiyeler ödenmeye başladı
İikramiyeler ödenmeye başladı
Asgari ücrette son 20 yıllık değişim
Asgari ücrette son 20 yıllık değişim
Memur zammı ne zaman belli olacak?
Memur zammı ne zaman belli olacak?
Lavanta yağı ile ekonomiye katkı veriyor
Lavanta yağı ile ekonomiye katkı veriyor
Daha Fazla Video Göster