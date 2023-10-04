MİLYONLARA YENİ MAAŞ HESABI | Öğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte memur maaş hesabı

Memur ve emekli zammı için 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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