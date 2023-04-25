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Milyonlara yeni maaş

A Haber
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Giriş: 25.04.2023 10:13
Kamu işçisine toplu sözleşme, Emekliye enflasyon ve refah payı artışı, Memura toplu sözleşme ve refah payı... Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de detayları anlattı.
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