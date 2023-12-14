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Milyonlara kazanç takvimi! 5 bin TL ikramiye... Asgari ücret... Memur ve emekliye maaş zammı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 11:02
Yeni yılın yaklaşasıyla milyonların gözü yeni maaşlara çevrildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte kazanç takvimi...
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