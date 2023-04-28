Milyonlara 1 MAYIS MÜJDESİ! Başkan Erdoğan duyuracak | Seyyanen zam + Enflasyon artışı + Refah payı... A Haber'de anlattı

Memur ve emekli Temmuz 2023 zammı için hesaplar şimdiden yapılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta yeni bir müjde vereceği Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Memur ve memur emeklisine ek zam yapılacağı ifade edilirken, üç formül üzerinde durulduğu belirtiliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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