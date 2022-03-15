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Milli Savaş Uçağına adım adım! 18 Mart 2023’te hangardan çıkıyor!

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Giriş: 15.03.2022 09:52
Türkiye, silah sanayiinde arka arkaya önemli adımlar atmaya, bu alanda kendine yeten bir ülke olma yolunda başlatılan yüz akı projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilk yerli savaş uçağının 18 Mart 2023'te hangardan çıkarılması, 2028'de ise gökyüzündeki yerini alması hedefleniyor.
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