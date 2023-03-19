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Milli gurur Togg’a sipariş yağdı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2023 15:14
Yerli otomobil Togg’un ilk modeli T10X, ön siparişte rekor kırdı. T10X’e, ön siparişin başladığı ilk 24 saatte 22 bin 150, 30 saatte ise 29 bin adet başvuru geldi.
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