19 Mart 2023, Pazar
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Milli gurur Togg’a sipariş yağdı!
Yerli otomobil Togg’un ilk modeli T10X, ön siparişte rekor kırdı. T10X’e, ön siparişin başladığı ilk 24 saatte 22 bin 150, 30 saatte ise 29 bin adet başvuru geldi.