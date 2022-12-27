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Milli enerji hamleleri meyvesini verdi! 1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfi

A Haber
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Giriş: 27.12.2022 16:26
Karadeniz'de keşfedilen gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaştı. TESPAM Teknik Araştırmalar Koordinatörü Murat Noyan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Noyan, “Yüksek ihtimalle ihracatçı bir ülkeye dönüşeceğiz” ifadelerini kullandı.
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