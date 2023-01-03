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Mersin'de ihracat oranı 45 arttı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2023 13:04
2022 yılında ihracatın yüzde 12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ihracata mersin limanından sağlanan desteği, konuğu Ali Kahramanlı aktardı.
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