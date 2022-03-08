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Mersin’de hasat başladı! Kilosu 600 TL

İHA
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Giriş: 08.03.2022 11:59
Güncelleme:08.03.2022 12:01
Türkiye’nin meyve ile sebze üretim merkezlerinden Mersin’de örtü altında yetiştirilen can erikte turfanda ilk hasat yapıldı. Can eriğinin kilogramının 600 TL’den alıcı bulduğu ifade edildi.

Pek çok sebze ve meyvenin üretiminin yapıldığı Mersin'in Erdemli ilçesinde pek çok ürünlerin hasadı turfanda da yapılıyor.

HASAT BAŞLADI

Geçen hafta ilk kayısı çağlasının hasadının yapıldığı ilçede bu hafta ise yine örtü altında doğal olarak yetiştirilen can eriklerinin hasadına başlandı. İki ayrı serada yapılan erik hasadında verimin yüksek kalitede olduğu belirtildi.

600 TL'YE ALICI BULUYOR

Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren işçiler, can erikleri tek tek dalından kopararak kutulara yerleştirdi. Özenle toplanan ilk ürünler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere gönderilmeye başlandı. Toplanan ilk can eriklerinin kilogramının bahçede 600 TL'ye alıcı bulmaya başladığı belirtildi.
Örtü altında erik yetiştiren üreticilerden Ali İhsan Keskin, bugün uzun süredir emek verdiklerini can eriklerini topladıklarını kaydetti.

"BU SENE TAM VERİM OLDU"
Kışın sert geçmesi nedeniyle erik ağaçlarının soğuklamasını tam alarak güzel çiçek açtığını belirten Keskin, "7 yıldır örtü altında erik yetiştiriyorum. Bu sene tam verim oldu, çok güzel" dedi.

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