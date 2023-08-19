Mersin’de “Antep Fıstığı” hasası! Yeşil altın yüzleri güldürüyor

Mersinli üreticiler yeşil altın olarak bilinen Antep Fıstığı’nın hasadına başladı. Rekolte ne durumda? Üreticiler memnum mu? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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