Mersin kira artışında ilk sırada! Kiralardaki artışın sebebi ne?

Kira artışının en fazla yaşandığı il Mersin oldu. Peki kiraların yükselmesinin sebebi ne? Kentte kira fiyatları ne durumda? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Mehmet Miras aktardı. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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