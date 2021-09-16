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Mersin kira artışında ilk sırada! Kiralardaki artışın sebebi ne?

A Haber
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Giriş: 16.09.2021 13:01
Kira artışının en fazla yaşandığı il Mersin oldu. Peki kiraların yükselmesinin sebebi ne? Kentte kira fiyatları ne durumda? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Mehmet Miras aktardı. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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