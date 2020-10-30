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Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımı ne anlama geliyor? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

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Giriş: 30.10.2020 10:22
Güncelleme:30.10.2020 10:22
Son dakika haberi... Merkez Bankası, (TCMB) Borsa İstanbul Repo Piyasası’nda fonlama yapmayacak. TCMB tarafından BİST Repo-Ters Repo Pazarı'nda yapılan fonlama bugün sıfırlanacak. Peki bu adım ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Merkez Bankası, (TCMB) Borsa İstanbul Repo Piyasası'nda fonlama yapmayacak. TCMB tarafından BİST Repo-Ters Repo Pazarı'nda yapılan fonlama bugün sıfırlanacak. Peki bu adım ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdem, Piyasaya verdiği para miktarını azaltıyor. Merkez Bankası'na bir saldırı var 'faizi arttır dolar düşsün' şeklinde. 'Faizi arttır'dan kasıt aslında şu MB az önce söylediğim sıkılaştırma tedbirleriyle faizi arttırıyor aslında. Fonlama faizlerini yükseltiyor. Parayı sıkılaştırıyor esnek bir şekilde gerekli tedbiri alıyor ama bunların söylediği şu bizim dediğimizi yap bizim dediğimizi niye yapmıyorsun. Merkez Bankamız çok önemli bir kurum onunla ilgili konuşurken çok dikkatli olmak lazım." ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI'NDAN 4 KRİTİK MESAJ

*Enflasyon görünümü düzelene kadar sıkı duruş devam edecek

*Kur hedefimiz yok, orta vadede normalleşme göreceğiz

*İktisadi faaliyette V tipi büyüme devam ediyor. Yıl pozitif kapanacak

*SWAP anlaşmalarında somut gelişmeler var

Son dakika: Merkez Bankasından yeni sıkılaştırma adımı SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ SIKILAŞTIRMA ADIMI

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