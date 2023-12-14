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Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor: 141.4 milyar dolara yükseldi

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Giriş: 14.12.2023 15:07
Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 140.1 milyar dolardan 141.4 milyar dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların rekorları kırılmış oldu.
Merkez Bankası’nın rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor
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