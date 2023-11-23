Merkez Bankası'nın Kasım ayı faiz kararı! Gözler toplantıdan çıkacak kararda! Piyasalarda son durum....

Piyasalar büyük bir merakla bugün Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan Kasım ayı faiz kararını bekliyor. Saat 14.00'te açıklanacak olan faiz kararına ilişkin ekonomistler çeşitli tahminlerde bulundu. İşte detaylar....

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN