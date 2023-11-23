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Merkez Bankası'nın Kasım ayı faiz kararı! Gözler toplantıdan çıkacak kararda! Piyasalarda son durum....

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Giriş: 23.11.2023 11:35
Piyasalar büyük bir merakla bugün Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan Kasım ayı faiz kararını bekliyor. Saat 14.00'te açıklanacak olan faiz kararına ilişkin ekonomistler çeşitli tahminlerde bulundu. İşte detaylar....
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