Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar bu haberi bekliyor

Faiz indirimi olacak mı | Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısı gerçekleşecek. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında toplanacak. 'Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak' sorusu piyasalarda gündemin en önemli maddesi olarak dikkat çekti. Temmuz ayı faiz kararı piyasaların radarında olacakken, faiz karar metni içerisinde yer alacak ifadeler paraya yön verecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merakla beklenen ayrıntılar...

Merkez Bankası (TCMB) yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile faiz kararı açıklamasını yapacak. Merkez Bankası tarafından yayınlanan takvime göre faiz kararının bu hafta açıklanacağı bildirilmişti. Buna göre Merkez Bankası, faiz kararı ve kritik faiz karar metnini bugün (14 Temmuz) günü saat 14:00'de açıklayacak. Öte yandan faiz kararı için piyasa beklentisi belli oldu...

PİYASA BEKLENTİSİ FAİZLERİN SABİT TUTULACAĞI YÖNÜNDE BİRLEŞTİ

14 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor.

Haziran ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'de sabit tutulmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 17,50 oldu. Söz konusu beklenti bir önceki anket döneminde yüzde 16 seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası faiz kararını duyurmasının ardından, gözler faiz karar metninde olacak. Faiz karar metninde yer alacak ifadeler gelecek dönemin para politikası hakkında belirleyeci olacak. Ekonomistler faiz karar metindeki mesajlardan 'Ek sıkılaştırma olabilir mi' ya da 'Faiz indirimi ne zaman olacak' sorularına yanıt arayacak.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIK MESAJI VERİYOR

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu her fırsatta yaptığı açıklamada, "Erken gevşeme söz konusu değildir. Yüzde 5 hedefine ulaşana kadar faiz enflasyon üzerinde oluşacak. Sadeleşmiş para politikası çerçevesini koruyacağız" ifadelerini kullanması Merkez Bankası'nın enflasyon önceliğinde kararlılığını gösterdi.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) 17 Haziran 2021 toplantısında şu ifadeler dikkat çekmişti:

"TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir."

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:

10.00 Türkiye, haziran ayı Tarım-ÜFE

12.00 Avro Bölgesi mayıs ayı sanayi üretimi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

15.30 ABD, haziran ayı ÜFE

19.00 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sunumu

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu