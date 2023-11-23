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Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 23.11.2023 14:34
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. TCMB, politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Stratejist Cüneyt Paksoy ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner değerlendirdi.
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