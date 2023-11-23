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Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

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Giriş: 23.11.2023 14:21
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Merkez Bankası ayrıca "Kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında aralıkta değişiklik olmayacak." dedi.
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