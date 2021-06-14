Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor | Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Faiz oranları yükselecek mi? Faiz oranları düşecek mi? Faiz oranları sabit mi kalacak?

Bu hafta FED ve Merkez Bankası faiz toplantısı yapacak faizlerde değişiklik beklenmiyor. Ancak açıklamalar önemli, Başkan Erdoğan’ın ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Yunanistan liderleriyle görüşmesini dünya dikkatle takip edecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları canlı yayında aktardı.