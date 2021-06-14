14 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor | Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Faiz oranları yükselecek mi? Faiz oranları düşecek mi? Faiz oranları sabit mi kalacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor | Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Faiz oranları yükselecek mi? Faiz oranları düşecek mi? Faiz oranları sabit mi kalacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.06.2021 11:25
Güncelleme:14.06.2021 11:35
Bu hafta FED ve Merkez Bankası faiz toplantısı yapacak faizlerde değişiklik beklenmiyor. Ancak açıklamalar önemli, Başkan Erdoğan’ın ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve Yunanistan liderleriyle görüşmesini dünya dikkatle takip edecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları canlı yayında aktardı.
Salgına rağmen 2020 yılında 42 ton
Salgına rağmen 2020 yılında 42 ton
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi!
Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi!
Fiyatı ile altını geçti! Yurt dışından talep var
Fiyatı ile altını geçti! Yurt dışından talep var
81 il güneş gibi parlayacak!
81 il güneş gibi parlayacak!
Salgın sürecinde 7 milyon haneye 10,6 TL destek
Salgın sürecinde 7 milyon haneye 10,6 TL destek
Almanya'dan Türkiye kararı! 1 Temmuz'da başlıyor
Almanya'dan Türkiye kararı! 1 Temmuz'da başlıyor
Dev yatırım! Uzaydan bile görünüyor
Dev yatırım! Uzaydan bile görünüyor
Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali İlk Fazı tamamlandı
Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali İlk Fazı tamamlandı
Altın almalı mı satmalı mı?
Altın almalı mı satmalı mı?
Sanayi üretiminde rekor artış!
Sanayi üretiminde rekor artış!
Daha Fazla Video Göster