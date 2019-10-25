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25.10.2019

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı ne anlama geliyor? İşte yanıtı |Video

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı ne anlama geliyor? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürme kararanın ardından piyasalardaki gelişmeleri A Haber canlı yayınında yorumladı.

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