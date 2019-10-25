BİZE ULAŞIN
25.10.2019
Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı ne anlama geliyor? İşte yanıtı |Video
Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı ne anlama geliyor? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürme kararanın ardından piyasalardaki gelişmeleri A Haber canlı yayınında yorumladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.