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Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık düzenlemesi

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Giriş: 20.08.2022 01:08
Güncelleme:20.08.2022 01:10
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ‘Zorunlu Karşılıklar Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre, zorunlu karşılık oranı bankalar için yüzde 0, finansman şirketleri için yüzde 20 olarak uygulanacak.
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