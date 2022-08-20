20 Ağustos 2022, Cumartesi
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Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık düzenlemesi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ‘Zorunlu Karşılıklar Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre, zorunlu karşılık oranı bankalar için yüzde 0, finansman şirketleri için yüzde 20 olarak uygulanacak.