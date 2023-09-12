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Merkez Bankasından ihracatçılara kredi desteği! Limit yükseldi

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Giriş: 12.09.2023 09:41
TCMB, ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 3 milyar TL'ye yükseltirken, günlük limit artışı temmuza göre 10 katına ulaştı.
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