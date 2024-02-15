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Merkez Bankası'ndan 5 öneri

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 15:31
Konut fiyatları ve kiraları düşürmek için merkez bankası harekete geçti. Enflasyon raporunda bu konuya geniş yer ayıran Merkez Bankası, kira fiyatlarını düşürecek önerilerini açıkladı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç uzmanına sordu.
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Merkez Bankası’ndan 5 öneri
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