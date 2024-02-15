Merkez Bankası’ndan 5 öneri

Konut fiyatları ve kiraları düşürmek için merkez bankası harekete geçti. Enflasyon raporunda bu konuya geniş yer ayıran Merkez Bankası, kira fiyatlarını düşürecek önerilerini açıkladı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç uzmanına sordu.

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