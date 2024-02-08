Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı! Parasal sıkılaştırmada kararlılık mesajı | 2024-2026 dönemi enflasyon tahmini...

Merkez Bankası, bugün para politikasına ışık tutacak olan yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. MB Başkanı Fatih Karahan, "Ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına kavuşturacağız." dedi. Karahan, enflasyonda istenen düzeye gelinene kadar parasal sıkılaşmanın süreceğini ifade ederken; Merkez Bankası'nın 2024-2025-2026 yılları için enflasyon tahmininin korunduğunu söyledi. Buna göre 2024 için enflasyon tahmini yüzde 36 olurken, 2025 için ise yüzde 14 olarak açıklandı. Diğer yandan ek bir faiz artışına gerek olmadığını söyleyen Karahan "Enflasyonda bozulma görürsek kararı gözden geçiririz" dedi.

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