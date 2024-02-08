Merkez Bankası raporuyla ortaya çıktı! Kiralarda dikkat çeken değişim | İstanbul'da en çok talep gören ilçeler nereler?

Merkez Bankası Ocak 2024 dönemine ilişkin "Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu"nu yayımladı. Raporda kira fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir bölüm de yer alırken, sektör temsilcileri İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ortalama kira fiyatlarını paylaştı. İstanbul'da en çok rağbet gören ilçeler de açıklandı.