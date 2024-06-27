27 Haziran 2024, Perşembe
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Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın 6. faiz kararını açıkladı. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurulun, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.