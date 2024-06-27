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Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

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Giriş: 27.06.2024 14:37
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın 6. faiz kararını açıkladı. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurulun, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.
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