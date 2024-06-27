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Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu! Piyasalar ne tepki verdi? İşte cevaplar

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 27.06.2024 15:38
Piyasaların kilitlendiği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Peki döviz, borsa ve altın piyasaları nasıl bir tepki verdi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.
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