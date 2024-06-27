27 Haziran 2024, Perşembe
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Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu! Piyasalar ne tepki verdi? İşte cevaplar
Piyasaların kilitlendiği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Peki döviz, borsa ve altın piyasaları nasıl bir tepki verdi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.