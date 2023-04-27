Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Nisan ayı TCMB toplantısı bugün Şahap Kavcığlu başkanlığında gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 8,50 oranında sabit tuttu. Ekonomist Belgin Maviş ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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