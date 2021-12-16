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Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi | Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 14'e çekti

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Giriş: 16.12.2021 14:55
Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı faiz kararı için toplandı. Piyasaların merakla beklediği yılın son faiz toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararı açıklamasını yaptı. Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'den yüzde 14'e çekti. Böylece Merkez Bankası üst üste 4. faiz indirimi gerçekleştirmiş oldu.
Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi
Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi
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