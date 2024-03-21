Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Kritik toplantı sonrası yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 50 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." denildi. Uzman isimler A Haber'de kararı değerlendirdi.

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