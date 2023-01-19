Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte 2023’ün ilk faiz kararı

Son dakika haberi... Merkez Bankası faizi yüzde 9’da sabit bıraktı.A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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