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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte 2023’ün ilk faiz kararı

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 14:21
Son dakika haberi... Merkez Bankası faizi yüzde 9’da sabit bıraktı.A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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