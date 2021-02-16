Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolarda flaş gelişme! Faiz artacak mı, dolar ne kadar?

Yurt içi piyasalarda gözler 18 Şubat'taki Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısını çevrildi. PPK toplantısı öncesi dolar dün 6 ay aranın ardından ilk kez 7 liranın altına gerileyerek 6,95 TL seviyesinden işlem gördü. Piyasalar Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararına kilitlenmişken, dolarda yaşanan gevşeme euro ve altına da yansıdı. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Faizler yükselecek mi? Dolar ve euroda son durum ne? İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri...