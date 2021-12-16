16 Aralık 2021, Perşembe
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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası Faiz kararı...
Merkez Bankası eylül ayında başladığı seri faiz indirimlerine devam ediyor. Yılın son faiz kararını açıklayan Merkez, 100 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14'e indirdi. Böylece son 4 ayda 500 baz puanlık indirim yapılmış oldu.