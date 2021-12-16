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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası Faiz kararı...

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Giriş: 16.12.2021 14:15
Merkez Bankası eylül ayında başladığı seri faiz indirimlerine devam ediyor. Yılın son faiz kararını açıklayan Merkez, 100 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14'e indirdi. Böylece son 4 ayda 500 baz puanlık indirim yapılmış oldu.
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