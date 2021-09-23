Merkez Bankası faiz kararı: 100 baz puan indirdi | Piyasalara nasıl yansıdı?

Merkez Bankası faiz kararını 100 baz puan indirdi. Banka politika fazini yüzde 19'dan 18'e düşürdü. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Cüneyt Paksoy, “Piyasada genel bir beklenti vardı o ihtimali değerlendirdi Merkez Bankası. Muhtemelen önümüzdeki dönem Şahap beyin açıklamalarında yer aldığı gibi çekirdek enflasyonundaki gerilemeye bağlı olarak yılın son iki ayındaki düşüşe bağlı bir önden yüklemeli faiz adımı oldu. Bu kur tarafında bir miktar yükseliş doğal. Bundan sonra Merkez Banka’mız bu adımdan sonra çok daha proaktif ve sıkı bir şekilde takip edecek.” İfadelerini kullandı.

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