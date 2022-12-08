Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar

Turkuvaz Medya merkezi önemli bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor. A Para ve Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 zirvesi ve para sohbetleri" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise, "Enflasyon baz etkisi dışında da gerileyecek. Gıdada da fiyatlar aşağıya doğru yönelecek. Liralaşma stratejisinden de sonuç alıyoruz." diye konuştu.

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