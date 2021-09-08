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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması!

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Giriş: 08.09.2021 12:14
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısına katıldı. Kavcıoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz." diye konuştu.
Kavcıoğlu’ndan enflasyon açıklaması!
Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması!
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