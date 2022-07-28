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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Türkiye ekonomisi 2004'ten bu yana ilk! Flaş enflasyon ve büyüme açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2022 14:45
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Kavcıoğlu, "Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir. Küresel emtia fiyatları normalleşme eğilimine girdiğinde, ekonomimiz cari fazla verme kapasitesine ulaşmış olacaktır." dedi. Kavcıoğlu, IMF'nin tüm ülkelerde büyümeyi aşağı yönlü güncellerken, Türkiye'nin yukarı yönlü güncelleme alan tek ülke olduğunu belirterek, "Dünyada resesyonun konuşulmadığı tek ülke Türkiye. Tüm dünya resesyondan etkilenecektir, ancak buna en az tepki verecek ülke Türkiye'dir. Dünyadaki gelişmeler bizi etkiliyor, son 10 günü çıkardığımızda son bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk lirası" dedi. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 2022-2023-2024 yılı enflasyon tahminleri açıkladı.
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